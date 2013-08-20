За вбивство пасинка пенсіонера засудили на 10 років

Нещодавно Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області виніс обвинувальний вирок 67-річному жителю Барського району Вінницької області за вбивство пасинка.

Як повідомили УНІАН в управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, трагедія сталась в серпні минулого року в одному з сіл Барського району. Тоді закривавлене тіло свого 34-річного сина виявила матір, яка з чоловіком проживала у сусідньому будинку, а синові прийшла допомогти по господарству.

За висновком судово-медичного експерта смерть чоловіка настала миттєво, внаслідок відкритої черепно-мозкової травми.

У ході слідства правоохоронці встановили що до скоєння даного злочину причетний вітчим покійного. Чоловік плутався у показах, змінював їх, а після - зізнався у вбивстві.

Останнім часом між чоловіками часто виникали сварки. Вітчим дорікав пасинку, що той не працює та пиячить. Того вечора чоловіки знову посварилися, і батько взявся за сокиру. Коли чоловік усвідомив, що накоїв, пасинок вже був без ознак життя. Аби приховати сліди злочину та уникнути покарання, чоловік сховав сокиру на городі, а свій закривавлений одяг кинув у ставок.

Суд визнав підсудного винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України «Умисне вбивство», та виніс вирок у вигляді 10 років позбавлення волі.