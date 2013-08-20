ДАІ наразі не планує видавати водійські права з чіпами

Державтоінспекція поки що не планує відновлювати видачу водійських посвідчень з чіпами. Про це повідомив журналістам заступник начальника Департаменту ДАІ МВС України Володимир Рєзніков.

«Поки що ми не плануємо (відновити видачу водійських посвідчень з чіпами). Ми припинили видачу посвідчень водіям з безконтактним носієм. Такі посвідчення видавалися тільки в Києві», – сказав Рєзніков.

Він нагадав, що дію постанови, яка регламентувала видачу таких посвідчень, припинено, і тому ДАІ повернулася до видачі посвідчень водіям без безконтактного чіпа. "За рахунок цього є можливість зменшити вартість цієї продукції. Приблизно на 60 грн такі посвідчення коштують менше, ніж продукція з чіпом", - сказав він.

Рєзніков також повідомив, що наразі триває робота над тим, щоб такі бланки посвідчення водіїв виготовлялися на державному підприємстві «Поліграфічний комбінат «Україна». «За рахунок цього нам вдасться ще зменшити вартість цього посвідчення водія, тому що, на мою думку, вартість, яка існує сьогодні, є досить високою», - додав заступник начальника ДАІ.