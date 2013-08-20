У Керчі зловмисники обкрадали провідників міжнародних потягів

Правоохоронці лінійного відділу на станції Керч УМВС України на Придніпровській залізниці затримали «на гарячому» у потязі міжнародного сполучення двох 44-річних грабіжників.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

«Зловмисники мають не аби який кримінальний досвід. Обидва крадії нещодавно, відбувши покарання за крадіжки та грабежі, повернулись з місць позбавлення волі. Маючи за плечима 3-річний стаж роботи провідника потягів, один з чоловіків винайшов схему, по якій, як йому здавалось, можна довго та «плідно» працювати: його поплічник відволікав провідника розмовами, а він, тим часом, виносив найцінніше з купе», – розповів заступник начальника ЛВ на станції Керч майор міліції Сергій Крамаренко.

Здобиччю «друзяк» були мобільні телефони, золоті прикраси, комп’ютерна техніка та гаманці з грошима провідників.

На сьогодні, за матеріалами кримінального провадження, слідством зловмисникам доведено три факти крадіжок у громадян сусідньої держави – провідників потягів міжнародного сполучення.

Наразі відкрите кримінальне провадження за ч.3 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Ведеться досудове слідство.