Сорочинський ярмарок охороняє понад 450 міліціонерів

Щодня громадський порядок на Сорочинському ярмарку забезпечуватиме понад 450 працівників міліції Полтавщини.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні звуків із громадськістю МВС України.

За словами начальника Управління громадської безпеки УМВС Полтавщини Ігоря Родича, ярмаркове поле поділено на три умовні зони, за якими цілодобово здійснюється відеоконтроль.

«Щодобово до охорони правопорядку залучатимуться понад 450 працівників міліції, - сказав Ігор Родич. - Міліцейські патрулі безперервно працюватимуть у три зміни, по 8 годин кожна. Вночі кількість міліціонерів збільшуватиметься майже вдвічі. В нічний час мобільні групи третьої зміни для своєчасного припинення хуліганства й запобігання кишеньковим крадіжкам додатково підсилюватимуться кінологами зі службовими собаками».

Зважаючи на позитивний досвід минулих років, використання централізованої системи відеоспостереження на Сорочинському полі сприяє оперативному реагуванню на правопорушення та злочини. Так, зокрема, завдяки камерам відеоспостереження, виведеним на центральний пульт чергової частини, черговий має змогу спостерігати за обстановкою на ярмарку і керувати пішими нарядами міліції, що патрулюють зони.



Фото: МВС України

Високий рівень технічного оснащення охоронного процесу, на думку Ігоря Родича, дозволить правоохоронцям постійно тримати руку «на пульсі» подій. Зрештою, якість охоронних послуг й оперативність реагування на звернення людей – це основний критерій оцінки роботи міліції.

Цього року ярмарок пройде з 20 по 25 серпня у селі Великі Сорочинці Миргородського району Полтавської області.