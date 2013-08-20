У потрійному вбивстві підозрюють одну з постраждалих

Про підозру оголошено 46-річній жінці – родичці потерпілих. Її разом з іншими постраждалими було виявлено на місці злочину. Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Під час проведення слідчих дій було призначено комплекс експертиз, серед яких – дактилоскопічна та молекулярно-генетична. Крім того, правоохоронці опитали понад 200 жителів селища.

За результатами проведених слідчо-оперативних дій працівники міліції встановили, що до скоєного злочину може бути причетна 46-жінка, яка є родичкою постраждалих.

Зі слів підозрюваної, того дня, перебуваючи у стані психічного розладу, вона нібито почула голос, який наказав їй позбавити життя усіх членів родини та себе. Саме це і намагалася зробити зловмисниця.

За результатами експертиз було підтверджено причетність жінки до скоєння потрійного вбивства та нанесення тілесних ушкоджень. Наразі їй оголошено про підозру.

Правоохоронці проводять подальші слідчі дії, з’ясовуються обставини скоєння трагедії. Матеріали по обранню запобіжного заходу направлено до судового органу.

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня близько 14:00 до чергової частини Жовтневого РВ УМВС України в Миколаївській області надійшло повідомлення про те, що в селі Полігон Жовтневого району скоєно злочин.