На Закарпатті підірвали джип місцевого прикордонника

У Мукачевому 20 серпня близько 22:00 стався вибух у дворі між житловими будинками. Про це пишуть місцеві ЗМІ із посиланням на очевидців події.

"Близько 22:00 в сусідньому дворі пролунав глухий вибух. Пішов чорний дим - вибухнув джип. Міліція і пожежники через п'ять хвилин були на місці події, все загасили, шукають господаря авто. Я так думаю - самозаймання з боку запасного колеса джипа бути не може...", - прокоментувала місцева мешканка.

Не виключено, що автомобіль міг належати одному з високопосадовців Чопського прикордонного загону.

Нагадаємо, у Донецькій області правоохоронці розкрили вбивство 50-річного підприємця, труп якого наприкінці червня поточного року було виявлено в багажнику автомобіля "Мерседес", що згорів неподалік міста Єнакієве.

ТСН