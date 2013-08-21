Сільський голова побив пенсіонера

У Закарпатській області сільський голова побив 67-річного пенсіонера. Інцидент стався в селі Осій Іршавського району. Про це УНІАН повідомили у секторі зв’язків із громадськістю УМВС України в Закарпатській області.

«До Іршавського райвідділу міліції надійшло повідомлення від чергового лікаря районної лікарні про те, що до них за медичною допомогою звернувся 67-річний мешканець села Осій з тілесними ушкодженнями», – зазначено в повідомленні.

Правоохоронці встановили, що пенсіонер повертався із церкви додому і по дорозі вирішив зайти до сільського голови додому, щоб вияснити, чому той не видав йому довідку. При зустрічі між пенсіонером та сільським головою виник конфлікт, під час якого останній спричинив пенсіонеру тілесні ушкодження в область обличчя. Після цього потерпілий звернувся за медичною допомогою.

Дана подія внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчим Іршавського районного відділу міліції відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження), проводиться досудове розслідування.