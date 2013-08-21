Пенсіонера вбили через золоті коронки

В одному із сіл Долинського району Прикарпаття на схилі гори Ясної, біля монастиря працівники міліції знайшли тіло чоловіка зі слідами насильницької смерті.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, в одежі загиблого були документи на ім’я 63-річного мешканця Закарпатської області. На його тілі експерти виявили множинні травми голови та колото-різані рани грудної клітки. Неподалік – спалений намет і пляшки від спиртного.

Як повідомив начальник управління карного розшуку УМВС в Івано-Франківській області Ігор Баб’юк, в Стрию працівники Миколаївської міліції затримали 25-річного громадянина сусідньої держави та двох дівчат з Донецької та Сумської областей. Цю компанію розшукували за вбивство молодої жінки в Миколаївській області. При затриманні оперативниками вони зізналися й у вбивстві чоловіка в Гошеві.

За словами підполковника міліції Ігоря Баб’юка, зловмисники познайомилися з майбутньою жертвою на вокзалі в Стрию. Там вирішили переїхати в Гошів, де отаборилися на схилі гори. Приїжджі просили милостиню, а отримані кошти пропивали. За попередніми даними, закарпатського пенсіонера вбили, щоб заволодіти його золотими зубними коронками. Отож, залишивши криваві сліди на Миколаївщині та на Прикарпатті, гастролери були затримані на Львівщині. Наразі група оперативників та слідчих з’ясовує всі обставини цього резонансного злочину.