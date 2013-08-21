На Луганщині міліціонери виявили конопляне поле

У Луганській області на території одного з фермерських господарств виявили плантацію конопель. Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Як встановили співробітники міліції, невідомі, скориставшись тим, що поле соняшнику пізніх сортів не вимагає щоденного догляду, висадили між ними нарковмісні рослини.

Правоохоронці виявили плантацію конопель, завдовжки по 45 метрів у три ряди кущів кожна. Для своєї культури наркоплантатори навіть проклали систему крапельного зрошення.

У результаті проведених заходів правоохоронці вилучили близько 10 тисяч кущів рослин марихуани. На «чорному ринку» вартість даної сировини становить майже 2 млн грн.

Даний факт внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 310 ч. 2 Кримінального кодексу України (незаконний посів або вирощування снотворного маку чи конопель), яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Проводяться необхідні слідчі заходи.