У Херсоні знешкодили банду, яка грабувала валютників

У Херсонській області зловмисники скоїли три розбої, які відрізнялися особливою жорстокістю. На валютників нападали у під’їздах, коли жертви поверталися додому. У них стріляли з травматичної зброї та забирали значні суми грошей - 20 тисяч доларів, 34 тис. грн.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, міліціонери встановили, що учасники групи переховуються у Житомирській області і готуються скоїти аналогічний злочин.

«Найдосвідченіші оперативники та працівники спецпідрозділу «Беркут» виїхали на Житомирщину. Кілька днів вони проводили розвідувальні дії та затримали озброєних злочинців. Ми попередили черговий розбійний напад та, можливо, врятували людині життя», – зазначає начальник УМВС Херсонщини генерал-майор міліції Валерій Літвін.

Одночасно із затриманням проводилися обшуки за місцем мешкання зловмисників у різних містах України.

Правоохоронці вилучили підроблені паспорти, зброю, кілька мобільних телефонів, сім-карти різних операторів мобільного зв’язку. Про затриманих відомо, що їм від 35 до 40 років, мають по кілька судимостей, аналогічні злочини скоювали у різних областях України. До кожного розбійного нападу ретельно готувались. По кілька днів стежили за жертвами, щоб вивчити їх розклад. Безпосередньо під час скоєння розбою один зі злочинців стежив за місцевістю, а двоє інших нападали і відбирали кошти. Гроші витрачали на власні потреби.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.4 ст.187 Кримінального кодексу України (розбій). Зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.