Міліція знайшла зниклу дівчину завдяки соцмережам

Після сварки з матір’ю 15-річна жителька Голопристанського району, що на Херсонщині, втекла з дому, прихопивши з собою півтори тисячі гривень. Міліціонери знайшли дівчину через два дні в Одесі. І все завдяки соціальним мережам.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Міліціонери опитали сусідів, друзів, знайомих дівчинки. Розмістили орієнтування у всіх людних місцях: магазинах, зупинках громадського транспорту, біля розважальних закладів. Після чого надійшла інформація, що зниклу бачили в Херсоні біля залізничного вокзалу. Працівники міліції переглянули відео з камер відеоспостереження. З’ясувалося, що неповнолітня приїхала до Херсона на автобусі сполученням “Залізний Порт - Херсон” та пішла на зупинку громадського транспорту. Після цього слід дівчинки загубився.

Оперативники вирішили піти іншим шляхом та вийшли на адресу неповнолітньої у соціальній мережі. Там вона продовжувала активно спілкуватися з друзями, викладала свої фото з відпочинку. По фотографіям міліціонери припустили, що дівчинка знаходиться в Одесі. Також по фотографіям оперативники побачили, що з нею все гаразд, вона виглядала здоровою і цілком задоволеною життям. Міліціонери встановили, де саме у місті проводить час неповнолітня й відправилися до Одеси. Вони знайшли дівчинку у центрі міста, вона гуляла і чекала приїзду друзів. Неповнолітню відвезли додому і передали матері.

Міліціонери поспілкувалися з нею і з’ясували, що два дні поспіль вона проводила дозвілля в Інтернет-кафе, де писала друзям про свій відпочинок.