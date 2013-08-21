Завдяки соцмережам знайшли 15% зниклих дітей, – МВС

Цього року до міліції надійшло понад 3 720 заяв та повідомлень пов'язаних із безвісним зникненням дітей, 471 дитину було оголошено в розшук. Станом на середину серпня за «гарячими слідами» було розшукано майже 3 200 дітей.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

За словами начальника Управління кримінальної міліції у справах дітей МВС України Олексія Лазаренко, з працівниками підпорядкованому йому підрозділу та главку Києва проведено навчальний семінар щодо розшуку дітей за допомогою соцмереж. Ці навчання на початку цього року проводили працівники Управління боротьби з кіберзлочинністю МВС.

Зазначимо, що подібні методи роботи щодо встановлення місцезнаходження безвісно зниклих дітей успішно використовуються поліцією Канади, Естонії, Німеччини та інших країн.

Зареєструвавшись у соціальних мережах, наприклад, «Однокласники», «Вконтакте» та інші, діти спілкуються, розширюють коло своїх знайомств і необов'язково з однолітками.

Як свідчить практика, підлітки, залишаючи своє місце проживання, у більшості повідомляють через соціальні мережі один одному про свої наміри, обмінюються інформацією, що в подальшому може сприяти встановленню їх місцезнаходження.

Крім того, за їх статусами, що міститься на сторінках соцмереж, можна визначити психоемоційний стан дитини, напрямок її руху, бажання відвідати культурно-розважальні заходи, зустрітися з друзями або знайомими.

«За допомогою такої методики вже розшукано майже 15% дітей, які перебували в розшуку, - зазначив правоохоронець. - Крім того, в соціальних мережах громадські організації розміщують повідомлення про факти безвісного зникнення дітей, які перевіряються працівниками кримінальної міліції».

Варто підкреслити, що в соціальній мережі Facebook створена сторінка Управління, на якій розміщується уся позитивна інформація про діяльність служби та інноваційні методи профілактики правопорушень серед дітей: профілактичні відеоролики, соціальна реклама тощо.

Як повідомляв УНІАН, 15-річну жительку Херсонщини міліція повернула додому завдяки інформації, отриманій з соціальних мереж.