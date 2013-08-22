На Дніпропетровщині відкрили дошку на честь загиблого міліціонера

У Петриківському райвідділі міліції Дніпропетровської області урочисто відкрили меморіальну дошку на честь Сергія Боклага, який загинув під час виконання службових обов’язків. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю МВС України.

З ініціативи Президента України Віктора Януковича в Україні щороку 22 серпня вшановуються загиблі на службі правоохоронці. Серед цих героїв нашого часу є і співробітник Петриківського райвідділу міліції майор Сергій Боклаг.

Сергій Боклаг 26 липня 1998 року пішов у вічність за місяць до свого 36-го дня народження. У той день, вільний від служби старший інспектор-черговий Петриківського райвідділу міліції відпочивав з друзями. І саме в цей час на дорозі з'явився злісний правопорушник за кермом.

«Але це був би не Сергій, - з сумом в очах ділиться своїми роздумами про події 15-річної давнини ветеран правоохоронних органів Василь Смусь, який з Сергієм Івановичем служив і у Дніпродзержинську, і у Петриківці, - він був надвідповідальною людиною. Для Боклага іншого поняття, крім: ти зобов'язаний допомогти тому, хто потребує твоєї допомоги, просто не існувало. Сергій Боклаг дійсно був добрим, скромними, абсолютно не амбітним правоохоронцем з великим серцем, який не вагаючись, не думаючи про наслідки, став на дорозі злочинця, чиї дії несли пряму загрозу життю багатьох мирних жителів».

Саме про це того сонячного дня у присутності особового складу Петриківського районного відділу міліції і його ветеранів говорили голова районної ради Наталія Коваленко, колишні начальники нашого райвідділу Вадим Лисиця і Валерій Попов, уродженець Петриківки, ветеран карного розшуку Віктор Литвин.

Особливо боляче далися спогади Вадиму Леонідовичу. Адже він познайомився з Сергієм Боклагом ще тоді, коли вчорашній випускник Дніпропетровської школи міліції розпочав свою службу в Баглійському РВ міста Дніпродзержинська, як дільничний інспектор селища Будівельників. Сергій Іванович і до сьогодні залишається для полковника міліції зразком друга, товариша, співробітника. Їхні дружні стосунки носили двосторонній характер. Про це найпереконливіше засвідчує те, що саме Вадим Лисиця став хрещеним батьком сина Сергія Боклага - Дениса.

Важко далася розмова з Денисом та його мамою Іриною Юріївною після завершення урочистого відкриття меморіальної дошки на честь їхнього чоловіка і батька Сергія Івановича Боклага.



Фото: МВС України

Віднині той постійно поглядатиме зі стіни Петриківського РВ ГУМВС України у Дніпропетровській області на всіх нас, нагадуючи, що ми персонально відповідаємо перед власною совістю, перед сьогоденням і майбутнім рідного краю за спокій у суспільстві, за те, щоб у ньому не було місця будь-якому злочинцю, будь-якому злочину.