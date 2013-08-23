На Буковині ліквідували канал постачання наркотиків з Європи

Співробітники Управління СБУ в Чернівецькій області викрили та припинили протиправну діяльність місцевого мешканця, який налагодив постачання наркотиків із Європи до України.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, 21-річного місцевого мешканця було затримано під час отримання у поштовому відправленні із-за кордону близько 190 гр. наркотичного засобу «скану» (хімічно обробленої марихуани з великим вмістом тетрагідроканабіолу, що посилює її наркотичні властивості). Наркотик був розфасований у шести поліетиленових пакетиках, схованих у коробці з-під рису.

Встановлено, що зловмисник організував доставку до Чернівців особливо небезпечного наркотичного засобу під виглядом продуктових посилок, які через приватних автоперевізників відправляв на його адресу спільник з однієї із європейських країн.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч.2 ст.305 (контрабанда наркотичних засобів) та ч.2 ст.307 (незаконне придбання, пересилання наркотичних засобів) Кримінального кодексу України.