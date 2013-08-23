На Київщині посадовець вимагав $2 тис. хабара
10:14, 23 серпня 2013Кримінал
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«Просив» гроші у підприємця
У м. Біла Церква Київської області на хабарі затримали одного з керівників комунального підприємства Білоцерківської міськради.
Як повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, посадовець вимагав та отримав 2 тисячі доларів США хабара від одного з приватних підприємців за надання йому в оренду одного з приміщень зазначеного підприємства.
Стосовно затриманого посадовця відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).
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