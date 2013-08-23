На Київщині посадовець вимагав $2 тис. хабара

У м. Біла Церква Київської області на хабарі затримали одного з керівників комунального підприємства Білоцерківської міськради.

Як повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, посадовець вимагав та отримав 2 тисячі доларів США хабара від одного з приватних підприємців за надання йому в оренду одного з приміщень зазначеного підприємства.

Стосовно затриманого посадовця відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).