Державні свята пройдуть у 514 населених пунктах, – МВС

При Міністерстві внутрішніх справ та в територіальних підрозділах відомства розгорнуто діяльність оперативних штабів, які в цілодобовому режимі моніторитимуть обстановку в державі.

Як повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, за попередньою інформацією, у період 23-24 серпня 2013 року заплановано проведення понад 860 заходів з нагоди відзначення Дня Державного Прапора України та 22-ї річниці незалежності України. Урочистості відбудуться у 514 населених пунктах усіх регіонів держави. Очікується, що у відзначенні державних свят візьмуть участь понад 308 тисяч громадян.

На цей період у МВС України та на місцях буде розгорнуто у роботу оперативних штабів, які в цілодобовому режимі забезпечуватимуть моніторинг стану оперативної обстановки у святкові дні.

Правопорядок у державі забезпечуватимуть понад 10 тисяч правоохоронців.