На Донеччині голова сільради вимагала $10 тис. хабара

На Донеччині працівники управління боротьби з організованою злочинністю затримали голову однієї з сільських рад області, яка вимагала від чоловіка 10 тисяч доларів США.

Як повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, посадовець вимагала гроші за надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відводу ділянки у власність для будівництва житлового будинку.

Оперативники затримали жінку «на гарячому» у службовому кабінеті після одержання частини хабара у розмірі 5 тисяч доларів США. Окрім грошових коштів УБОЗівці вилучили ще й «куплене» рішення голови сільради.

Наразі розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Зловмисниці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.