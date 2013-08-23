Міліція посилено охоронятиме матч «Арсенал» - «Іллічівець»

24 серпня у Києві відбудеться футбольний матч чемпіонату України між командами Прем’єр-ліги «Арсенал» (Київ) та «Іллічівець» (Маріуполь). Під час поєдинку громадський порядок охоронятиме 964 міліціонери і військовослужбовців ВВ МВС України.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

З метою забезпечення безпеки дорожнього руху транспорту та пішоходів, а також вільного пересування вболівальників до стадіону "Динамо" Державтоінспекція звертається до водіїв з проханням не залишати транспорт з порушенням правил, а також з 8 години ранку не паркувати автомобілі на тротуарах, прилеглих до стадіону вулиць.

Правоохоронці закликають вболівальників поводитися цивілізовано, ставитися один до одного толерантно, не порушувати громадський порядок та сприяти працівникам міліції у виконанні їх функцій по охороні правопорядку.