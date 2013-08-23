У Херсоні виявили 14 тонн небезпечних пестицидів

У Херсоні оперативники державної служби боротьби з економічною злочинністю виявили склади, де незаконно зберігались пестициди різних торгових марок вартістю понад 5 млн грн.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Як зазначено в повідомленні, у трьох гаражах без будь-яких дозвільних документів було 14 тонн пестицидів та агрохімікатів. Гаражі не були обладнані витяжками та спеціальними контейнерами для зберігання. Люди працювали без захисних масок і постійно наражалися на небезпеку отруєння.

Під час проведення санкціонованого обшуку спільно зі слідчим управлінням УМВС та спеціалістами фітосанітарної служби оперативники вилучили весь небезпечний товар: 176 найменувань пестицидів та агрохімікатів для знищення комах, гризунів і бур’яну.

Переважну частину отруйних речовин доставляли на херсонські склади зі Львова, Києва, Полтави, Запоріжжя кур’єрською службою під назвою “Добрива”, що є недопустимим. Пестициди мали перевозити у спеціально обладнаних автомобілях з позначками “особливо небезпечний вантаж”, з усіма дозвільними документами та працівником, який пройшов спеціальну підготовку.

Розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.321 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних і сильнодіючих речовин). Проводиться досудове розслідування.