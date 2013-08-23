Буковинські міліціонери отримали 13 ордерів на квартири

Віце-прем’єр-міністр України Олександр Вілкул, голова Чернівецької обласної держаної адміністрації Михайло Папієв та очільник обласної міліції Олександр Демидов вручили 13 ордерів на квартири родинам буковинських правоохоронців.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

За розкриття резонансних злочинів найкращі правоохоронці отримали також відзнаки, грамоти та чергові спеціальні звання.

Привітав правоохоронців і віце-прем’єр України Олександр Вілкул, який перебуває у Чернівецькій області з робочим візитом.