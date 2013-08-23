Буковинські міліціонери отримали 13 ордерів на квартири
16:59, 23 серпня 2013Кримінал
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З нагоди Дня незалежності
Віце-прем’єр-міністр України Олександр Вілкул, голова Чернівецької обласної держаної адміністрації Михайло Папієв та очільник обласної міліції Олександр Демидов вручили 13 ордерів на квартири родинам буковинських правоохоронців.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.
За розкриття резонансних злочинів найкращі правоохоронці отримали також відзнаки, грамоти та чергові спеціальні звання.
Привітав правоохоронців і віце-прем’єр України Олександр Вілкул, який перебуває у Чернівецькій області з робочим візитом.
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