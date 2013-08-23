Одесит тяжко поранив з пістолета хлопця

У Одесі міліція затримала чоловіка, який тяжко поранив з пістолета хлопця на вулиці. Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні МВС в Одеській області.

Згідно з повідомленням, співробітники Київського райвідділу міліції Одеси на цьому тижні затримали чоловіка, який підозрюється в нанесенні тяжких тілесних ушкоджень жителеві міста.

«До Київського райвідділу міліції вночі з міської лікарні надійшло повідомлення про те, що до медичної установи з Адміральського проспекту доставлено 22-річного одесита з вогнепальним пораненням у живіт», - повідомили в управлінні.

Потерпілий розповів, що вночі він з своїм товаришем і дівчиною йшли по Адміральському проспекту. На вулиці вони зіткнулися з компанією з 4 хлопців, з якими у них виникла словесна сварка, яка переросла в конфлікт, — хлопці поводилися агресивно, що призвело до бійки.

У ході бійки один з нападників вихопив пістолет, заряджений патронами травматичної дії, і кілька разів вистрілив убік потерпілого і його товариша. В результаті потерпілого було доставлено до лікарні з тяжкими тілесними ушкодженнями.

За даним фактом було почато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження).

У ході слідства особу правопорушника було встановлено, ним виявився 37-річний одесит.

«Перш ніж затримати зловмисника і повідомити його про підозру, необхідно було провести ряд експертиз, впізнання та інші заходи, спрямовані на встановлення його причетності до скоєння цього злочину. Лише зібравши достатню кількість доказів, підозрюваного затримали. Розповідаючи про те, що сталося, чоловік признався у скоєному. При цьому він переконував правоохоронців, що захищався і не думав про те, що, вистріливши з пістолета травматичними кулями, заподіє якісь серйозні тілесні ушкодження», - розповів начальник Київського райвідділу міліції підполковник Владислав Гайваненко.