На Київщині відкрили новий гуртожиток для СП «Барс»

У навчальному центрі внутрішніх військ МВС України в селі Нові Петрівці урочисто відкрили новий гуртожиток для військовослужбовців за контрактом військової частини спеціального призначення «Барс».

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, зведення двоповерхової будівлі було розпочато в березні 2012 року. Проектна місткість гуртожитку складає 46 ліжко-місць. Усі кімнати та місця спільного користування оздоблені у відповідності до найсучасніших вимог.

Будівництво гуртожитку проводилося в рамках реалізації програми переведення внутрішніх військ МВС України на службу на контрактній основі. Введення його в експлуатацію дозволить значно покращити стан забезпечення житлом молодих військовослужбовців за контрактом.

Привітати військовослужбовців з новосіллям прибув директор Департаменту матеріально-технічного забезпечення Міністерства внутрішніх справ України Павло Зінов. Вітаючи новоселів командувач внутрішніх військ МВС України генерал-лейтенант Станіслав Шуляк запевнив, що турбота про поліпшення соціально-побутових умов військовослужбовців і в подальшому залишатиметься одним з основних напрямків діяльності керівництва військ.



Фото: МВС України

Від імені військовослужбовців подяку за дарунок до свята висловив сержант Володимир Клочко, який відсьогодні мешкатиме у своїй власній новій кімнаті.

За традицією священик отець Святослав освятив усі приміщення гуртожитку та благословив жителів, побажавши їм тепла й затишку в нових оселях.