Василя Любарця пограбували у Нововолинську

23 серпня до Нововолинського міськвідділу УМВС України у Волинській області надійшла заява від 57-річного Василя Любарця, жителя Києва. Він повідомив про те, що 22 серпня близько 22:00 на автостанції у місті Нововолинську невідома особа відкрито заволоділа його рюкзаком з особистими речами.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група. Як пояснив потерпілий, він приїхав у місто Нововолинськ до свого знайомого. Доки потерпілий спілкувався зі знайомими на території автостанції міста, невідома особа відкрито заволоділа його рюкзаком, який він залишив без нагляду. У рюкзаку, зі слів потерпілого, знаходився ноутбук, документи, кредитні картки та гроші у сумі 1 тисячі гривень. У міліції наголошують, що тілесних ушкоджень потерпілий не отримав.

Під час проведення слідчо-оперативних заходів працівниками міліції неподалік від місця злочину, на вулиці, було знайдено викрадений рюкзак. Проте ноутбука та документів у ньому не виявилося.

За даним фактом слідчим відділом Нововолинського міськвідділу внутрішніх справ відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.186 (грабіж) Кримінального кодексу України.

Триває слідство.