Донька жорстоко вбила матір через телевізор

Мешканка Дніпродзержинська домовилася зі співмешканцем вбити матір, щоб вкрасти телевізор, мобільний телефон і золоті прикраси.

Дочка і її співмешканець прийшли до жінки додому. Щойно вона відкрила двері, молодий чоловік схопив її, а дочка вбила її кухонним ножем, повідомляє Сегодня.

Експертиза показала, що у вбитої було 18 колото-різаних ран в області обличчя і шиї.

Всі вкрадені речі вбивці віднесли в ломбард.

Жорстокої парі загрожує термін позбавлення волі до 15 років або і довічне ув'язнення.

ТСН