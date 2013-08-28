Донька жорстоко вбила матір через телевізор
07:19, 28 серпня 2013Кримінал
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Завдала 18 ударів ножем
Мешканка Дніпродзержинська домовилася зі співмешканцем вбити матір, щоб вкрасти телевізор, мобільний телефон і золоті прикраси.
Дочка і її співмешканець прийшли до жінки додому. Щойно вона відкрила двері, молодий чоловік схопив її, а дочка вбила її кухонним ножем, повідомляє Сегодня.
Експертиза показала, що у вбитої було 18 колото-різаних ран в області обличчя і шиї.
Всі вкрадені речі вбивці віднесли в ломбард.
Жорстокої парі загрожує термін позбавлення волі до 15 років або і довічне ув'язнення.
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