Міліція не розголошує місце перебування Мельника

Міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко не розголошує місце перебування екс-ректора Національного університету Державної податкової служби Петра Мельника, який втік з-під домашнього арешту.

Як передає кореспондент УНІАН, перед засіданням Кабінету міністрів на уточнююче питання журналістів, в якій країні Мельник перебуває, Захарченко відповів: ”Коли зловимо, тоді все і розповімо”.

Як повідомляв УНІАН, Мельника було затримано 27 липня під час одержання від двох громадян України хабарів у розмірі 40 тис. і 80 тис. грн за вступ їхніх родичів до вишу, яким він керував.

1 серпня Печерський райсуд Києва обрав Мельнику запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 27 вересня включно.

7 серпня на Мельника наділи електронний браслет для відстеження місця його перебування.

9 серпня вранці слідчий подав до суду клопотання про зміну Мельнику запобіжного заходу з домашнього арешту на утримання під вартою. З цим клопотанням, згідно зі статтею 184 КПК України, підозрюваний був ознайомлений завчасно.

Проте стало відомо, що Мельник втік з-під домашнього арешту, знявши електронний браслет.

12 серпня Печерський райсуд Києва задовольнив клопотання слідчого про зміну запобіжного заходу стосовно Мельника з домашнього арешту на затримання.

14 серпня він був оголошений у міжнародний розшук.

Вчора, 27 серпня, Захарченко заявив, що правоохоронні органи встановили місце знаходження Мельника і готуються до його затримання та екстрадиції до України.