До МЗС не надходило прохання про сприяння в екстрадиції Мельника

До Міністерства закордонних справ України не надходило прохання від правоохоронних органів про надання сприяння в екстрадиції екс-ректора Національного університету Державної податкової служби Петра Мельника.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

“Питання щодо екстрадиції громадян України з території іноземних держав повністю перебувають в компетенції правоохоронних органів України, зокрема Міністерства внутрішніх справ. Тому мені невідомо, щоб до МЗС надходили якісь прохання від правоохоронних органів України щодо сприяння, зокрема у питанні екстрадиції пана Мельника”, - сказав Перебийніс.

Як повідомляв УНІАН, 27 серпня міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко заявив, що правоохоронні органи встановили місце перебування екс-ректора Мельника і готуються до його затримання та екстрадиції в Україну.

Водночас він не уточнив, в якій країні виявлено Мельника.

“Місце знаходження пана Мельника встановлено. Зараз відбувається відповідна процедура щодо подальшої його екстрадиції на територію України. Наші колеги зараз займаються його затриманням, тому я зараз, до затримання, казати, де він, не буду, але він не в Україні”, - сказав Захарченко.

Міністр нагадав, що це місце вдалося встановити завдяки оголошенню Мельника у міжнародний розшук по лінії Інтерполу.

Довідка УНІАН. Мельника було затримано 27 липня під час одержання від двох громадян України хабарів у розмірі 40 тис. і 80 тис. грн за вступ їхніх родичів до вишу, яким він керував.

1 серпня Печерський райсуд Києва обрав Мельнику запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. 7 серпня на Мельника одягнули електронний браслет для відстеження місця його перебування.

9 серпня відомо, що Мельник втік з-під домашнього арешту, скинувши електронний браслет.

Його було оголошено у міжнародний розшук.