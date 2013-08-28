На Львівщині затримали наркодилера з героїном
15:40, 28 серпня 2013Кримінал
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Вартість вилученого 300 тис. грн
У Львівській області працівники Управління боротьби з організованою злочинністю затримали 44-річного чоловіка при спробі збуту великої партії важких наркотичних засобів.
Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, зловмисник намагався продати 250 грамів героїну на 300 тис. грн.
Затриманому вже повідомили про підозру у скоєнні злочину у сфері обігу наркотичних засобів, а згідно з рішенням суду йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою.
Наразі УБОЗівці встановлюють спільників затриманого, причетних до організації каналу надходження наркотиків в Україну, а також їх реалізації, зазначили в прес-службі.
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