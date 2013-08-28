На Львівщині затримали наркодилера з героїном

У Львівській області працівники Управління боротьби з організованою злочинністю затримали 44-річного чоловіка при спробі збуту великої партії важких наркотичних засобів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, зловмисник намагався продати 250 грамів героїну на 300 тис. грн.

Затриманому вже повідомили про підозру у скоєнні злочину у сфері обігу наркотичних засобів, а згідно з рішенням суду йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Наразі УБОЗівці встановлюють спільників затриманого, причетних до організації каналу надходження наркотиків в Україну, а також їх реалізації, зазначили в прес-службі.