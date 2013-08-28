Мельника ще не затримали, – МВС

Правоохоронні органи ще не здійснили затримання колишнього ректора Національного університету Державної податкової служби Петра Мельника.

Про це УНІАН повідомив начальник Управління зв’язків з громадськістю МВС України Сергій Бурлаков.

“Ні, його ще не затримано”, - сказав він, пообіцявши водночас, що коли затримання Мельника відбудеться, МВС обов’язково проінформує про це громадськість.

Як повідомляв УНІАН, Мельника було затримано 27 липня під час одержання від двох громадян України хабарів у розмірі 40 тис. і 80 тис. грн за вступ їхніх родичів до вишу, яким він керував.

1 серпня Печерський райсуд Києва обрав Мельнику запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 27 вересня включно. 7 серпня на Мельника наділи електронний браслет для відстеження місця його перебування.

9 серпня вранці слідчий подав до суду клопотання про зміну Мельнику запобіжного заходу з домашнього арешту на утримання під вартою. З цим клопотанням, згідно зі статтею 184 КПК України, підозрюваний був ознайомлений завчасно.

Проте стало відомо, що Мельник втік з-під домашнього арешту, знявши електронний браслет.

12 серпня Печерський райсуд Києва задовольнив клопотання слідчого про зміну запобіжного заходу стосовно Мельника з домашнього арешту на затримання.

14 серпня він був оголошений у міжнародний розшук.

27 серпня глава МВС України Віталій Захарченко заявив, що правоохоронні органи встановили місце знаходження Мельника і готуються до його затримання та екстрадиції до України.

На уточнююче питання журналістів, в якій країні Мельник перебуває, Захарченко відповів: "Коли зловимо, тоді все і розповімо".