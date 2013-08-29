Порядок в Умані будуть охороняти 500 бійців зведеного загону УМВС

Громадський порядок в місті Умань Черкаської області під час перебування паломників-хасидів охоронятиме окремий зведений загін УМВС у Черкаській області, чисельністю 429 правоохоронців.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у СЗГ УМВС в Черкаській області, окремий зведений загін УМВС у Черкаській області прибуде в Умань 31 серпня. До складу зведеного загону увійшли співробітники вибухотехнічної служби, карного розшуку, Державтоінспекції, патрульно-постової служби, дільничні інспектори міліції, кінологи із службовими собаками. Громадський порядок біля могили Раббі Нахмана, до якої хасиди здійснюють паломництво, охоронятимуть співробітники спецзагону «Беркут».

Окремий зведений загін УМВС у Черкаській області перебуватиме в Умані до 11 вересня.

Крім того, 2 вересня до Умані приїдуть 12 поліцейських із Ізраїлю, які допомагатимуть українським правоохоронцям. Ізраїльські поліцейські перебуватимуть в Україні до 9 вересня.

Як повідомляв УНІАН, на святкування 5774 єврейського нового року Рош-га-Шана цієї осені до Умані очікується приїзд більше 24 тисяч паломників із 24 країн світу. Цього року Новий рік хасиди святкуватимуть з 4 на 5 вересня.

Торік Новий рік за іудейським календарем біля могили цадика Нахмана зустріли майже 23 тисячі паломників з 24 країн світу.

Довідка УНІАН. Щороку до Умані з’їжджається більше 20 тисяч хасидів аби відсвяткувати Рош–Га-Шана на могилі рабі Нахмана – проповідника і духовного лідера брацлавських хасидів – філософсько-світоглядної течії в іудаїзмі.

Раббі Нахман із Брацлава (1772-1810) — засновник брацлавського (бресловського) хасидизму. Похований в Умані на єврейському кладовищі. Могила цадика Раббі Нахмана (Брацлавського) в Умані - одна із самих шанованих святинь хасидів, місце щорічних масових паломництв.