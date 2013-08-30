Торік кожен п'ятий українець давав хабара

За останній рік кожен п'ятий українець давав хабара. Про це свідчать дані компанії TNS в Україні.

Крім того, 71,1% респондентів повідомили, що їм не доводилося цього робити, ще 3,8% вагалися з відповіддю і 6,2% відмовилися відповідати.

Водночас 77,6% опитаних вважають дачу хабара необхідністю. При цьому 28,2% з них кажуть, що без цього в Україні нічого не вирішується, 24,3% визнали доречність хабара в окремих випадках, 25,1% вважають, що іноді можна обійтися і без хабара.

У цілому 9,6% респондентів вважають, що без нього можна обійтися у більшості випадків, а 12,8% заявляють, що хабар і зовсім не потрібен.

Зазначимо, в ході дослідження експерти опитали 1200 осіб віком від 16 до 75 років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні хочуть саджати у в'язницю, навіть за обіцянку хабара.

ТСН