Українці замовляють кілерів в Інтернеті. Відео

Українці шукають кілерів по інтернету. Банду, яка чинить криваві розправи, залякує конкурентів, або просто лупцює за образу, відтепер можна замовити, не виходячи з дому. Такий бізнес в Україні - не рідкість та приносить чималі прибутки.

Організації, які надають делікатні послуги (так вони себе називають), дають рекламу просто на сайтах безкоштовних оголошень. У їхніх текстах більше натяків, аніж конкретики. На кшталт: "руйнування майна і не тільки його", або ж "залякування і не тільки".

Проте під час електронного листування представники таких організацій вражають конкретикою: "На тему залякати – так, можемо узятись. Вартість буде залежати від конкретних завдань. Звісно, ви можете сказати: "Мені все одно, головне, щоби людина відчепилась". І тоді ми вже самі сплануємо всі необхідні дії".

Загалом рівень цін із вирішення питань виглядає так:

- Спалити/розгромити автомобіль – $ 1-1,5 тис.

- Завдання тілесних ушкоджень людині - $2,5 тис.

- Улаштувати нещасний випадок – $7-15 тис.

Представник "банди на замовлення" назвався Іваном і дав добу на роздуми разом із номером телефону, який працюватиме лише 24 години. Потім сім-картки позбудуться.

Журналісти в ході експерименту обрала найлегший спосіб впливу на "конкурента": на перший раз просто поговорити з людиною, аби зрозумів, що не правий.

"Грубо кажучи: зустріти, притиснути до стінки, пояснити ситуацію, злегка пробити по організму. В якості доказів того, що вплив було здійснено, ми вам надішлемо диктофонний запис в електронному варіанті. От можна фотографії, щоб ви якби розуміли, що все це було", - заявив Іван.

Вартість такого замовлення склала $800. Передоплата - $100.

У підсумку всі посилання разом із контактами надавачів делікатних послуг журналісти передали правоохоронцям. В останній розмові з так званими онлайн-кілерами ми повідомили, що поки що передумали карати конкурента.