Міліція затримала грабіжників жінки-підприємця

В Ужгороді двоє бандитів у масках і з пістолетом увірвалися в будинок самотньої 53-річної жінки-підприємця. Нападники вимагали золото й гроші, погрожуючи фізичною розправою.

Коли бандити кинулися нишпорити по хаті, потерпіла зуміла натиснути тривожну кнопку сигналізації, яка була обладнана в неї вдома. На місце пригоди прибув наряд Державної служби охорони, проте бандити встигли зачинитися в туалеті й втекти через вікно у сусідній двір.

Як повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, пошуки нападників тривали, і от врешті-решт правоохоронцям вдалося днями вийти на їх слід. За підозрою в скоєнні злочину затримано наразі двох молодиків віком 23 та 39 років, але міліція має інформацію й про їхнього третього спільника, теж 39-річного.

Два з трьох – раніше судимі. Один із зловмисників свого часу працював в потерпілої по господарству, та вона його звільнила з якоїсь причини. Молодик затаїв зло й вирішив поквитатися зі своєю «кривдницею». Зловмисник знав, що в хаті є гроші, золото. Жінка займається випічкою й реалізацією хліба, їздить на новенькому «Мерседесі», нещодавно збудувала добротний будинок.

Сам іти в дім він боявся, аби потерпіла його не викрила. Тож підговорив «на діло» двох своїх товаришів, знайшов і зброю – бойовий пістолет. До нападу зловмисники готувалися близько півроку.

Дана подія внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчим Ужгородського міськвідділу двом затриманим зловмисникам оголошено підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст.187 ч.3 Кримінального кодексу України (розбійний напад).

Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна. Обставини цього резонансного злочину встановлює слідство.