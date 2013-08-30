ДАІ просить водіїв не паркуватися поблизу НСК ”Олімпійський”

Столична Державтоінспекція просить водіїв 1 вересня не паркувати автомобілі поблизу НСК ”Олімпійський”, де в рамках чемпіонату України відбудеться футбольний матч між командами ФК «Динамо» (Київ) - ФК «Дніпро» (Дніпропетровськ).

Про це УНІАН повідомили в Управлінні ДАІ Києва.

Зокрема, як йдеться в повідомленні, з метою забезпечення безпеки дорожнього руху транспорту та пішоходів, зокрема вільного пересування вболівальників до НСК ”Олімпійський”, Державтоінспекція звертається до водіїв з проханням не залишати транспорт з порушенням правил, а також з 8-ї години ранку не паркувати автомобілі на тротуарах вулиць Фізкультури, Велика Васильківська (вул. Червоноармійська), Жилянській, Шота Руставелі, Саксаганського та Еспланадній.