У Харкові міліціонери спалили 3 тонни наркотиків

У Харкові правоохоронці спалили 3 тонни наркотичні засоби, які були вилучені з незаконного обігу та є речовими доказами у завершених кримінальних провадженнях.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Процедура проводилася на території одного з харківській підприємств, де є необхідні для цього умови згідно рішень судів, які набрали чинності за останні півроку.

Загалом правоохоронці знищили близько 3 тонни наркотичних засобів, серед яких значну кількість мали наркотики рослинного походження (марихуана). Їх загальна вага склала близько 1,8 тони. Також було знищено майже 1000 пігулок та капсул, більше 200 кг приладів для виготовлення та споживання наркотичних засобів, та інших психотропних речовин і прекурсорів.