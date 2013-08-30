На Сумщині вбили 18-річну дівчину, а тіло кинули в озеро

У Сумській області в ставку виявили мертву дівчину. При огляді померлої було встановлено, що дівчина померла від потрапляння води в легені.

Як повідомили УНІАН в управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, на березі ставка були помітні сліди від коліс автівки. За декілька годин з’ясували, що померла 18-річна жителька сусіднього села. При спілкуванні з її друзями стало відомо, що на передодні вони всією компанією святкували день села. Посиденьки зі спиртним тривали до четвертої ранку. Після чого дівчина пішки пішла додому.

Міліціонери почали встановлювати всіх знайомих дівчини, з якими вона могла чи розмовляти в ту ніч, чи разом повертатись додому. І вийшли на чоловіка, який мешкав в сусідньому селі. Коли правоохоронці прийшли до нього додому, у дворі побачили автівку. Відразу порівняли слід коліс, що був виявлений на березі ставку і побачили, що вони ідентичні. Тож чоловіка відразу доставили у відділ міліції.

Вже в кабінеті слідчого затриманий зізнався у скоєному. Він повертався вранці додому, коли побачив свою знайому. Запропонував її підвезти, дівчина погодилась. Але в машині в них виникла сварка, в ході якої він її вдарив кулаком по шиї. Дівчина втратила свідомість. Зі слів чоловіка, він дуже злякався, подумав, що вбив, тому і вирішив викинути тіло в ставок, щоб приховати злочин.

Сьогодні за фактом вбивства відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Судом чоловіку обраний запобіжний захід – тримання під вартою. Правоохоронці проводять всі необхідні слідчі дії.