У Луганській області даішники врятували від загибелі сім'ю з дітьми

У Луганській області співробітники ДАІ врятували від вірної загибелі врятували сім'ю з двома дітьми.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, 23 серпня правоохоронці здійснювали нагляд за дорожнім рухом у смт. Марківка. Проїжджаючи по вулиці Єременка, працівники ДАІ побачили вогонь, що виривався з вікон одного з будинків. Не гаючи ні хвилини, вони кинулися до будинку, адже всередині могли знаходиться люди, які потребували допомоги.

Так і вийшло - господарі будинку, не помічаючи пожежі, мирно спали. Окрім двох дорослих, у будинку знаходилися і двоє маленьких дітей - трирічний хлопчик і його півторарічна сестричка. Працівники міліції розбудили господарів і відвели їх у безпечне місце, чимдалі від будинку, що горів, - усередині знаходилися балони з газом, які могли вибухнути будь-якої хвилини.

Протягом кількох хвилин на місце події прибули слідчо-оперативна група і працівники МНС, які погасили пожежу.

