За вихідні на дорогах виявили 1 247 п’яних водіїв

За минулі вихідні на дорогах України працівники Державтоінспекції виявили 1 247 водіїв, які перебували за кермом у стані алкогольного сп’яніння. Про це повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Окрім цього, як зазначається у повідомленні, на дорогах України сталося 1 265 ДТП, у яких 37 осіб загинули і 237 осіб були травмовані.

Загалом за вихідні ДАІшники склали понад 14 тис. адміністративних протоколів за порушення правил дорожнього руху.

Нагадаємо, що згідно зі ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, крім штрафу за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння від 2550 грн до 3400 грн, законодавство передбачає такі види стягнень, як позбавлення права керувати транспортним засобом, адмінарешт (7-15 діб), громадські роботи (40-60 годин) та оплатне вилучення транспортного засобу.

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