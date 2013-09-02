Суд виніс вирок Тітушку

Шевченківський районний суд міста Києва затвердив мирову угоду про перемир’я та засудив Вадима Тітушка до двох років умовного покарання за хуліганські дії, вчинені стосовно журналістів 18 травня на мітингу опозиції.

Як передає УНІАН, інших обвинувачених Сергія Приходька та Михайла Пшука засуджено до 1,5 років умовного покарання.

Також суддя Лариса Радуцька постановила стягнути із засуджених на користь постраждалої журналістки Ольги Сніцарчук майнову шкоду в розмірі 707 грн 20 коп, а на користь постраждалого фотокореспондента Владислава Соделя — 1 тис. 613 грн.

Крім того, за рішенням суду Тітушко має виплатити обом постраждалим по 11 тис. грн компенсації за моральну шкоду, а Пшуко та Приходько солідарно — по 4 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, 18 травня 2013 року в Києві проходили акція опозиції «Вставай, Україно!» й антифашистський марш, організований Партією регіонів.

Біля будівлі Головного управління МВС в Києві на вулиці Володимирській молодики спортивної статури побили журналістку «5 каналу» Сніцарчук і фотографа газети «Коммерсантъ-Украина» Соделя, які знімали бійку.

За підозрою в нападі затримали жителя Білої Церкви Тітушка (прізвисько - «Румун»). Він був у складі групи з 50 осіб, які влаштували бійку зі «свободівцями» на Великій Житомирській.

Пізніше міліція затримала й висунула обвинувачення ще трьом особам: Приходьку, Андрію Ярошенку і Пшуку, їхні справи об’єднали зі справою Тітушка.

30 серпня Тітушко, Пшук і Приходько та Сніцарчук і Содель у залі судового засідання підписали мирову угоду, за умовами якої Тітушко Приходько та Пшук у присутності телекамер публічно вибачилися перед потерпілим.