В Умань приїхало більше 8 тис. хасидів

Сьогодні станом на 8 годину ранку до міста Умань Черкаської області прибуло 8 тис. 169 паломників, серед яких 697 дітей.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Уманського міськвідділу управління УВМС в Черкаській області.

Як йдеться в повідомленні, більшість хасидів прибули з Ізраїлю, Франції та США. Із США прибуло вже 50 паломників, із Франції – 15, Німеччини – 42, Великої Британії – 8 та троє прочан із Швейцарії. Автобуси із хасидами прибували всю ніч. Учора увечері було 3,5 тис. прочан, а нині вже більше 8 тис.

Дістаються до Умані паломники переважно автобусами з міжнародних аеропортів Києва, Одеси та Вінниці.

Пік приїзду хасидів очікують 3 вересня. За попередніми підрахунками завтра до Умані приїдуть понад 7 тис. хасидів.

Як повідомляв УНІАН, на святкування 5774 єврейського нового року Рош-га-Шана цієї осені до Умані очікується приїзд близько 25 тис. паломників із 24 країн світу. Торік Новий рік за іудейським календарем біля могили цадика Нахмана тут зустріли майже 23 тисячі паломників з 24 країн світу. Охорону громадського порядку в Умані на час паломництва забезпечують 429 міліціонерів та 12 ізраїльських поліцейських. Цього року Новий рік хасиди святкуватимуть з 4 на 5 вересня.

Довідка УНІАН. Раббі Нахман із Брацлава (1772-1810) — засновник брацлавського (бресловського) хасидизму. Похований в Умані на єврейському кладовищі. Могила цадика Раббі Нахмана (Брацлавського) - одна із самих шанованих святинь хасидів, місце щорічних масових паломництв.