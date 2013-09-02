На Одещині за хабарництво засуджено голову райради

В Одеській області за отримання 60 тис. грн хабара до п’яти років ув’язнення засуджено голову однієї з районних рад.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, місцевий підприємець звернувся до чиновника щодо купівлі на території району об’єктів комунальної власності та переобладнання під торговельно-розважальні центри. За сприяння у перемозі підприємства у конкурсних торгах і прийняття позитивного рішення депутатами райради посадовець вимагав 60 тис. грн.

Чиновника було затримано у службовому кабінеті під час одержання хабара.

Вироком суду правопорушника також позбавлено права обіймати посади в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, які пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями на три роки, з іспитовим терміном три роки.