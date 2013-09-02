У Вінниці чоловік із мисливської зброї стріляв по авто

У Вінниці міліція розшукує чоловіка, який у неділю, 1 вересня, поблизу приміського кафе з вогнепальної мисливської зброї стріляв по автомобілям.

Як повідомляє сектор зв’язків із громадськістю УМВС України у Вінницькі області, у кафе виникла суперечка між учасниками компанії із шести осіб, які святкували день народження.

Конфлікт продовжився на вулиці біля кафе, під час якого 49-річний мешканець Вінниці з вогнепальної мисливської зброї здійснив декілька пострілів по припаркованим автомобілям.

Пострілами було пошкоджено автомобіль Volkswagen Touareg, власник якого відпочивав у кафе в іншій компанії та не був учасником конфлікту. Чоловік звернувся за допомогою до міліції, повідомивши про хуліганські дії невідомих йому осіб.

Слідчо-оперативна група міліції, яка прибула на місце події, з’ясувала, що внаслідок застосування вогнепальної зброї також було пошкоджено автомобіль Mercedes-500 та Honda Accord. Втім, власники цих іномарок відмовились від звернень до правоохоронних органів з приводу пошкодження автомобілів, заявивши, що не мають ні до кого жодних претензій. Так само ніхто з учасників конфлікту не звертався в медичні заклади за допомогою.

У діях вказаної особи вбачаються ознаки злочину, тому слідчим відділом Вінницького РВ було відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.296 КК України (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї). Такий злочин карається ув’язненням строком від трьох до семи років.

Працівники міліції вилучили пошкоджені автомобілі та мисливську вогнепальну зброю марки «Форт-205» калібру 7,62 мм, по яким проводяться необхідні криміналістичні експертизи. Іномарки знаходяться на арештмайданчику.

Міліція вживає заходи по встановленню місцезнаходження особи, яка підозрюється в скоєнні злочину, та її затриманню.