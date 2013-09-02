Янукович змінив начальників управлінь СБУ у семи областях
Укази є на сайті президента
Президент України Віктор Янукович змінив начальників управлінь Служби безпеки України у семи областях.
Відповідні укази розміщено на офіційному сайті глави держави.
Янукович призначив Михайла Феделеша начальником Управління СБУ в Закарпатській області, звільнивши з цієї посади Геннадія Грищенка.
Едуарда Вакуленка призначено начальником Управління Служби безпеки в Одеській області, звільнивши з цієї посади Володимира Туріцу.
Олега Реку призначено начальником Управління СБУ в Херсонській області, звільнено з цієї посади В’ячеслава Савченка.
Вадима Пащенка призначено начальником Управління Служби безпеки в Харківській області, звільнено з цієї посади Володимира Вишневського.
Також президент призначив Олександра Довженка начальником Управління СБУ в Чернігівській області, звільнивши з цієї посади Валерія Кріпака.
Романа Семенченка призначено начальником УСБУ в Житомирській області, звільнено з цієї посади Олександра Наумова.
Вадима Запорожця призначено начальником Управління Служби безпеки у Вінницькій області, звільнено з цієї посади Сергія Ратієва.