Янукович змінив начальників управлінь СБУ у семи областях

Президент України Віктор Янукович змінив начальників управлінь Служби безпеки України у семи областях.

Відповідні укази розміщено на офіційному сайті глави держави.

Янукович призначив Михайла Феделеша начальником Управління СБУ в Закарпатській області, звільнивши з цієї посади Геннадія Грищенка.

Едуарда Вакуленка призначено начальником Управління Служби безпеки в Одеській області, звільнивши з цієї посади Володимира Туріцу.

Олега Реку призначено начальником Управління СБУ в Херсонській області, звільнено з цієї посади В’ячеслава Савченка.

Вадима Пащенка призначено начальником Управління Служби безпеки в Харківській області, звільнено з цієї посади Володимира Вишневського.

Також президент призначив Олександра Довженка начальником Управління СБУ в Чернігівській області, звільнивши з цієї посади Валерія Кріпака.

Романа Семенченка призначено начальником УСБУ в Житомирській області, звільнено з цієї посади Олександра Наумова.

Вадима Запорожця призначено начальником Управління Служби безпеки у Вінницькій області, звільнено з цієї посади Сергія Ратієва.