День знань в Національній академії внутрішніх справ. Фото

Батьки та родичі майже 600 курсантів отримали змогу ознайомитися з умовами, створеними для навчального процесу, із побутом першокурсників, а також з обладнанням та зразками озброєння, що перебуває на оснащенні українських правоохоронців. День знань відбувся 2 вересня у всіх навчальних закладах системи МВС.

Про це УНІАН повідомили Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

За словами ректора Національної академії внутрішніх справ (НАВС) Валентина Коваленка, цього року лави курсантів навчального закладу поповнили 599 першокурсників.

У складі Академії функціонують чотири інститути. У них готують фахівців за такими напрямками, як забезпечення громадської безпеки, кадри для кримінальної міліції, еспертно-криміналістичних підрозділів, а також спеціалістів кримінально-виконавчого права.

Ректор вишу запевнив, що викладацький склад Академії повністю готовий до навчання такої кількості вступників. Крім того, першокурсники міліцейського вишу забезпечені всім необхідним для навчання і проживання – харчуванням, одягом, медичним забезпеченням. «Ми зробимо все необхідне, аби дати курсантам належні знання, фізичну підготовку та патріотичне виховання», – наголосив ректор вишу.

Гості свята змогли пересвідчитися у високому рівні підготовки вітчизняних спецпризначенців, а також у сучасності обладнання та озброєння, що перебуває на оснащенні українських правоохоронців.

Крім того, своїми виступами гостей порадували учасники творчого колективу вишу.

За роки незалежності України випускниками Національної академії внутрішніх справ стали 58 тисяч чоловік, 152 з них стали генералами міліції.