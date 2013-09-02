У серпні в Києві викрали майже 50 автомобілів - ДАІ

У серпні в Києві викрали 48 автомобілів.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Управління ДАІ м.Києва, найчастіше викрадали російські ВАЗи (10 авто), а також Toyota, Lexus та Range Rover (по три авто).

Найчастіше викрадали автомобілі на подвір’ях будинків по вулиці Урлівській та проспекті Героїв Сталінграду – по три транспортних засоби.

Працівники ДАІ спільно з іншими службами затримали 11 автомобілів разом з викрадачами.

Також під час нагляду за дорожнім рухом виявлено та повернуто власникам 9 автомобілів, які були раніше викрадені.