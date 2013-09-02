У серпні в Києві викрали майже 50 автомобілів - ДАІ
19:13, 02 вересня 2013Кримінал
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Найчастіше викрадали по вул. Урлівській
У серпні в Києві викрали 48 автомобілів.
Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Управління ДАІ м.Києва, найчастіше викрадали російські ВАЗи (10 авто), а також Toyota, Lexus та Range Rover (по три авто).
Найчастіше викрадали автомобілі на подвір’ях будинків по вулиці Урлівській та проспекті Героїв Сталінграду – по три транспортних засоби.
Працівники ДАІ спільно з іншими службами затримали 11 автомобілів разом з викрадачами.
Також під час нагляду за дорожнім рухом виявлено та повернуто власникам 9 автомобілів, які були раніше викрадені.
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