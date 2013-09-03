На Луганщині виявили плантацію конопель на 1 млн грн

У Луганській області міліція затримала двох власників плантації конопель вартістю більш як 1 млн грн.

Як повідомила УНІАН прес-служба ГУМВС в області, співробітники УБНОН ГУМВС України в Луганській області спільно з оперативниками кримінального розшуку 2 вересня виявили наркоплантацію біля селища Бараничеве Троїцького району.

Рослини були висаджені в яру, далеко від дороги. Марихуана росла акуратними рядами серед кущів і дерев. Плантація була обладнана сучасною системою зрошування і поливу. Деякі рослини – всього їх виявлено понад 7 тисяч - досягали у висоту 3-х метрів. Недалеко від місця вирощування сушилися акуратно зрізані і підготовлені для подальшої переробки рослини.

У ході проведення оперативно-слідчих заходів міліціонерам вдалося встановити організаторів наркоплантації – ними виявилися двоє безробітних жителів Сєверодонецька, 1972 і 1976 р.н.

Усі рослини було знищено, а зразки направлено для проведення експертизи в Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр ГУМВС України в Луганській області. Вилучено також систему зрошування і поливу.

За даними джерел в ГУМВС, вартість знищеної плантації – понад 1 млн гривень.

За цим фактом слідчим відділом Троїцького райвідділу міліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 статті 310 Кримінального кодексу України (посів або вирощування снодійного маку або конопель), санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Ведеться досудове розслідування.