У МВС обговорили питання лібералізації візового режиму

У Міністерстві внутрішніх справ України відбулася робоча зустріч з експертами Оціночної місії Європейської Комісії, Європейської служби зовнішніх дій та держав – членів ЄС. Головуючим на зустрічі був заступник начальника Управління міжнародних зв’язків МВС України Олексій Ілляшенко.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Мета візиту – експертна оцінка прогресу України в імплементації першої (законодавчої) фази Плану дій України та ЄС щодо лібералізації візового режиму.

Варто зазначити, що експерти Оціночної місії проводять зустрічі як з фахівцями галузевих служб міліцейського відомства, так і з іншими залученими міністерствами та відомствами з питань боротьби з організованою злочинністю, торгівлею людьми та наркозлочинністю.

Зокрема присутні обговорили такі питання, як поглиблення співробітництва та обмін інформацією і досвідом з правоохоронними органами країн Європейського Союзу. Детально зупинилися на взаємодії з Європолом.

Під час таких візитів експерти мають можливість переконатися у прогресі, досягнутому Україною у реформуванні законодавства в правоохоронній сфері, досягненням реалізації національних програм боротьби з незаконним оборотом наркотиків, торгівлею людьми та незаконним обігом наркотиків.