У Миколаєві пограбували ювелірний магазин

5 вересня двоє невідомих пограбували ювелірний магазин в Корабельному районі Миколаєва.

Як повідомили УНІАН в групі зв`язків з громадськістю Миколаївського міського управління міліції, сигнал про подію надійшов за допомогою «тривожної кнопки», розташованої в магазині.

Через декілька хвилин за вказаною адресою прибув наряд міліції, якому господиня магазина пояснила, що в той час, коли вона розкладала товар, у приміщення зайшли двоє невідомих чоловіків і, погрожуючи їй та її чоловікові предметом, схожим на пістолет, забрали з прилавка лоток з ювелірними виробами і втекли.

На місце події виїхала слідчий-оперативна група Корабельного райвідділу міліції, керівництво УМВС області, а також міського і районного відділів міліції та експерти-криміналісти.

Інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Правоохоронці вживають заходів із затримання осіб, причетних до скоєння даного злочину.

Прикмети підозрюваних: зріст - 170-175 см, на вигляд 25-27 років. Вони були одягнені в спортивні кофти кольору хакі з капюшоном, очі приховані темними сонцезахисними окулярами, брюки темного кольору.