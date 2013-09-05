Водій та пасажири авто побилися з інспектором ДАІ

На Тернопільщині водій та пасажири автомобіля побилися з інспектором Державтоінспекції.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в секторі громадських зв’язків обласного управління міліції, 3 вересня черговий інспектор ДАІ, який повертався із виклику, неподалік села Жизномир Бучацького району помітив у кюветі «Volkswagen Passat» з відірваним бампером, пошкодженими шинами та дисками.

«Співробітник ДАІ зупинився, аби з’ясувати, що трапилося, і в разі необхідності надати допомогу. Увагу правоохоронця привернуло, що на іномарці – номерні знаки іншого регіону, а, отже, автомобіль міг перебувати у розшуку», – йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, група молодих людей із пошкодженої автівки зреагувала на дії правоохоронця агресивно. На адресу міліціонера посипалися лайка та погрози, молоді люди почали штовхати автоінспектора, хапати за формений одяг та кобуру із табельною зброєю. Міліціонер змушений був захищатися, зав’язалась бійка. Табельна зброя не застосовувалася.

Невдовзі на місце інциденту приїхала слідчо-оперативна група, яку викликав автоінспектор, та затримала нападників.

Зараз, за даними сектору громадських зв’язків обласного управління міліції, розпочато службове розслідування, яке має встановити, на скільки законними та правомірними були дії співробітника ДАІ.