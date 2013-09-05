У Вінниці п’ятеро хуліганів побили двох міліціонерів

У Вінниці затримано п’ятьох хуліганів, які під час бійки завдали двом працівникам міліції тілесних ушкоджень та намагались заволодіти їхньою зброєю.

Як повідомляє сектор зв’язків із громадськістю УМВС у Вінницькій області, 5 вересня близько сьомої години ранку на лінію 102 надійшло повідомлення від мешканця Вінниці, про те, що в його дворі по вулиці Свердлова порушує громадський порядок компанія п’яних молодиків.

Хулігани голосно висловлювались брутальною лайкою, на зауваження жителів будинку не реагували та спричинили заявнику тілесні ушкодження.

За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група міліції. На вимогу працівників припинити протиправні дії, молодики повелися неадекватно, вчинили бійку, намагалися заволодіти табельною вогнепальною зброєю. Під час бійки зловмисники завдали двом працівникам міліції тілесних ушкоджень.

На місце події було направлено додаткову слідчо-оперативну групу міліції.

Міліціонер-водій Ростислав Макальондра, який прибув у складі додаткової слідчо-оперативної групи міліції, розповів, що він з колегами намагався вгамувати зловмисників, однак це ще більше додало їм агресії, хулігани намагалися зірвати погони з міліціонера та пошкодили йому формений одяг.

Зупинив п’яних молодиків тільки попереджувальний постріл його колеги в повітря. Зловмисників затримали та доставили до відділу міліції.

Як пояснив один із затриманих, у дворі з друзями він у такий спосіб святкував свій день народження.

За даним фактом відкриті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 342 (опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків), ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), ч. 2 ст. 296 (хуліганство) КК України. Підозрюваним загрожує від двох до п’яти років позбавлення волі.

Триває розслідування.