МВС хоче реформувати приймальники-розподільники для дітей

Приймальники-розподільники для дітей системи МВС треба кардинально реформувати. Такими є висновки громадських організацій у результаті моніторингу дотримання прав дитини в приймальниках-розподільниках. Про це під час брифінгу у міліцейському відомстві повідомив начальник Управління кримінальної міліції у справах дітей МВС України Олексій Лазаренко.

Як зазначив начальник підрозділу, такий моніторинг було вирішено провести за ініціативи МВС. «Ми повністю поділяємо стурбованість правозахисників й підтримуємо їх думку у необхідності проведення реформ в цих закладах для кращої реалізації прав дитини у конфлікті з законом».

«Приймальники-розподільники у тому вигляді, як вони існують на даний час, мають бути реформовані, а ресурсну базу цих закладів слід використати для створення центрів для дітей у конфлікті з законом. Про це засвідчили результати нашого моніторингу, - повідомив директор Програми «Верховенство права» Міжнародного фонду «Відродження» Роман Романов.

За його словами, існує наявна недосконалість законодавства, що є передумовою для порушення прав дітей. Такими порушеннями є: обмеженість доступу дитини до правової допомоги, незабезпечення права на приватність та особистий простір, відсутність заходів соціалізації та ресоціалізації, обмежений доступ у нічний час до кімнат особистої гігієни, неохоплення навчальним процесом з урахуванням віку, розвитку та знань дитини.

За словами голови Всеукраїнської Фундації «Захист прав дитини» Євгенії Павлової, нині існує багато невідповідностей національного законодавства міжнародним нормам і стандартам щодо утримання дітей в приймальниках-розподільниках.

«Це стосується не лише «м’яких стандартів», порушуються базові права дитини, викладені у Конвенції ООН з прав дитини, Міжнародному пакті про громадянські і політичні права, Європейській конвенції про права людини. Через відсутність мультидисциплінарного підходу й прогалин у міжвідомчій співпраці в Україні до цього часу не створена належна система ресоціалізації. Право на освіту, інформацію, приватність носять суто декларативний характер», - зазначила Євгенія Павлова.

Підсумовуючи думки всіх представників громадських організацій, Олексій Лазаренко, зазначив, що в умовах сьогодення такі установи мають працювати в новому форматі, передусім, за напрямком соціалізації та ресоціалізації, а також передбачати застосування відповідних виховних та корекційних програм з метою профілактики майбутніх правопорушень серед дітей.